Claudio Sona intervistato dal buon Francesco Fredella su RTL 102.5, ha svelato che parteciperebbe volentieri ad alcuni reality show, facendo delle precisazioni sul Grande Fratello Vip e il tipo di “personaggio” che secondo lui ricercano.

Sono un tipo avventuroso, dunque tenderei a inserire all’ultimo posto il GF Vip, nonostante abbia fatto provini per due anni consecutivi per prendervi parte. Pechino Express mi piacerebbe di più, perché amo lo spirito che permea questo reality.

Spazio anche per La Talpa:

Potrebbe essere interessante. Ballando con le Stelle? No, dovrebbero fare un lavoraccio su di me.

E per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, Claudio Sona ha una sua precisa convinzione:

Accetterei volentieri, senza dubbio. Tuttavia, viste le precedenti edizioni, credo cerchino personaggi più allegorici… Traduco: il gay deve essere ‘macchietta’. Si cerca qualcuno che rompa gli schemi, che spezzi la normalità. Di cosa avrei paura nella Casa? Della reclusione forzata per tanti giorni lontano dai miei affetti e la consapevolezza di essere ripreso 24 ore su 24.

E per quanto riguarda la possibilità di trovare l’ex fidanzato Mario Serpa nella Casa, aggiunge:

Non sarebbe sicuramente un bel momento e avrei anche alcune cose da dire.

E su Uomini e Donne racconta:

Rifarei quell’esperienza, la ricordo sempre con affetto. Non voglio essere presuntuoso, ma credo di avere cambiato anche l’opinione della gente. Prima era molto scettico, poi in molti si sono complimentati.

Ci sono persone più o meno sincere, come è sempre stato. Uomini e Donne, però, è verissimo: non ci sono copioni, si va lì per cercare una persona e basta.