Non correrebbe buon sangue tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ad un passo dall’inizio del Grande Fratello Vip 6. Di una potenziale antipatia aveva già parlato Dagospia ed oggi arriva anche il focus di Davide Maggio.

Sonia Bruganelli non sopporta Adriana Volpe: lo scoop prima del GF Vip

Chissà se dopo aver conosciuto Sonia Bruganelli, Adriana Volpe rimpiangerà Giancarlo Magalli. Ebbene sì perchè, battute a parte, quelle che sembravano ruggini create ad arte o frutto di una strategia ben precisa per movimentare Grande Fratello Vip 6 sono invece realtà. E, anzi, sembrano andare ben oltre la più diabolica immaginazione.

Dopo le battutine sui social, la frattura tra le “grandi sorellastre” si è acuita durante i primi servizi fotografici. In ultimo, la copertina di Sorrisi con il conduttore Alfonso Signorini: c’è poco da fare, Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe.

Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega.