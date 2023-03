Attesissima la puntata di oggi di Belve che vedrà protagonista l’attrice Claudia Pandolfi. In tanti, nell’anticipare la sua intervista, hanno parlato di coming out, sebbene non sia del tutto corretto. Ma andiamo a vedere cosa ha detto a Francesca Fagnani e quali furono le sue passate dichiarazioni sul medesimo tema.

Claudia Pandolfi si racconta a Belve

La padrona di casa di Belve ha ripreso una vecchia dichiarazione di Claudia Pandolfi, la quale già nel 2018 diceva: “Sono eterosessuale ma anche un po’ lesbica”. L’attrice non ha affatto smentito, ma anzi ha raccontato un simpatico aneddoto:

Sì, è vero. Una volta feci una conferenza stampa ed al termine, due-tre microfonini arrivarono sotto ed una mi disse una cosa un po’ lusinghiera. Ed io le risposi ‘ma che ci stai a provà? Guarda che se ci provi ci riesci!’ e l’altra ‘Perchè?! Che cosa vuol dire?’.

Quindi si è lasciata andare ad una confidenza, una sorta di coming out:

Diciamo che il mondo femminile mi ha incuriosito per un breve periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata. Se c’è stato anche un coinvolgimento sentimentale oltre che un’attrazione? Sì, io mi sono innamorata di questa donna che per me era proprio un faro. Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini, quindi non mi posi nessun problema di nessun tipo e vissi questa storia bellissima che durò un mesetto.

Come dicevamo però, già nel 2018 Claudia Pandolfi in un’intervista al settimanale Spy aveva svelato alcuni aspetti della sua vita privata:

Perché piaccio molto agli omosessuali? Perché sono un po’ lesbica dentro. Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse fatta la mia sessualità. Sono eterosessuale, non è una novità per nessuno, ma non mi sono mai preclusa nessuna strada. Sono sempre stata una donna molto aperta. Se ho ricevuto avances dalle donne? Sì, e le ho anche accettate, a dirla tutta.

Tuttavia all’epoca aveva smentito di aver avuto una fidanzata:

Non ho mai avuto nessuna storia, sia ben chiaro, e pensate che il mio primo bacio, con una donna, lo diedi nel film “Le amiche del cuore” di Michele Placido. Poi ho giocato anche io, con delle amiche, ma a me piace scoprire l’essere umano e poco importa l’identità.