La mamma di Greta Rossetti è una perfetta PR (almeno per la figlia). Ed infatti, durante la sua ultima intervista a Turchesando, ha parlato delle sue dinamiche usando il plurale, come se le cose che riguardano l’attuale concorrente del Grande Fratello fossero pure sue, stile unica persona per intenderci.

Ciro Petrone risponde alle accuse della mamma di Greta Rossetti

“Lui ha litigato con noi”, “Noi abbiamo valutato se partecipare”, “Ci ha chiesto scusa…” e toni di questo tipo. Giusto per farmi un esempio per comprendere meglio la situazione.

Tra i potenziali “hater”, la mamma di Greta Rossetti ha inserito anche Ciro Petrone:

La live che hanno fatto Mirko, Ciro e Angelica? Hanno deriso una persona che sta all’interno della Casa e hanno fatto i cuori ai Perletti, quando ancora non si è capito da che parte sta. Secondo me è di una bassezza unica. Io poi mi chiedo, Ciro Petrone come fai a giudicare una ragazza che nemmeno conosci? Perché sei “Team Perla“? Ma un personaggio pubblico dovrebbe dare un buon esempio, non giudicare da ciò che fa piacere a te. Io ho qualche dubbio o lui vuole emergere attraverso il nome di Greta perché lui è uscito dalla Casa e ha fatto il floop. Quindi tramite il nome di mia figlia, con i Perletti, sta cercando di emergere come visibilità.

Per tutta risposta, l’ex concorrente del Grande Fratello ha replicato in maniera piuttosto serena e pacifica, specificando di non voler creare nuove discussioni.

La mamma di Greta ha nuovamente risposto (ma va?):

Oh Gesù… ma non è vietato guidare mentre si fanno i video al telefono? O la legge non è uguale per tutti? Mah… buon esempio, sempre di più. Io non parlo con tutti, parlo solo con le persone educate. Io sicuramente emergerò, tu invece?

Il VIDEO con le parole di Ciro lo trovate a seguire:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com)



Personalmente consiglio alla mamma di Greta Rossetti di “defilarsi” un poco per dare modo alla figlia di emergere nel miglior modo (che i tempi di Anna Magnani e “Bellissima” sono ormai lontani).