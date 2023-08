Tra qualche giorno riaprono le scuole e gli alunni di tutta Italia torneranno a sedere dietro ai banchi. Per l’occasione Chiara Ferragni ha presentato la sua nuova collezione di accessori scolastici, pensati proprio per il ritorno a scuola. Peccato però che si sia anche resa protagonista, seppur indirettamente, di un clamoroso quanto grossolano errore per il quale poter essere… bocciata!

Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli sgama il clamoroso scivolone

A sgamare lo scivolone ci ha pensato l’attenta Selvaggia Lucarelli, che come noi sarà rimasta senza parole dopo l’accesso al sito ufficiale di Chiara Ferragni. Non tanto per i prezzi della collezione (gomme da cancellare a 6,90 euro, solo per fare qualche esempio), quanto piuttosto per lo scandaloso errore presente e che balza prontamente all’occhio.

C’è chi lo chiamerà refuso, Selvaggia Lucarelli si è limitata a segnalarlo con una certa incredulità, scatenando l’ironia tra i suoi commentatori:

I nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

Dopo la segnalazione, tuttavia, la moglie di Fedez sarebbe subito corsa ai ripari: accedendo al sito, infatti, attualmente compare la scritta “Acquista ora” opportunamente corretta.

Non è poi sempre colpa di Selvaggia se si continua a scivolare sulla buccia di banana. E la Ferragni sembra impegnarsi a servirgliele su un piatto d’argento, per restare in vena di luoghi comuni.