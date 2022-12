Qualcuno dovrà pure scriverlo. Mi prendo il rischio di finire dalla parte sbagliata (faccio dell’ironia) per raccontarvi cosa è accaduto a Chiara Ferragni in queste ore, nel tentativo (“dicheno”) di distogliere l’attenzione dal vero caso del momento legato al suo pandoro (sempre sia lodata Selvaggia Lucarelli).

Chiara Ferragni “sposta l’attenzione” dopo il caso “pandori” sollevato da Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni sponsorizza il pandoro Balocco mettendo in piedi una campagna pubblicitaria ad hoc dove, (tutti capiscono così), se compri il suo dolcetto natalizio glitterato, oltre a portare in tavola roba fashion, donerai anche tu alla causa (per l’esattezza all’ospedale Regina Margherita per l’acquisto di una macchina per la ricerca).

Peccato che le cose, spiegate perfettamente da Selvaggia Lucarelli (tramite il suo podcast e un ricco editoriale), siano nettamente differenti.

In sintesi? La donazione da parte di Balocco è già stata effettuata e quindi non è direttamente collegata con le vendite del Pandoro.

È così, l’attenzione si concentra su Chiara Ferragni e l’affaire pandoro lievita per oltre 72 ore…

Poi si cambia argomento.

Chiara Ferragni posta uno scatto in intimo, riceve una percentuale “x” di commenti negativi da alcuni “webeti” frustrati e decide di farci un contenuto su TikTok “denunciando” l’accaduto.

Metodo Ferragnez per distogliere l’attenzione?

Io non lo so, giudicate voi… ma per me la faccenda fa puzza di bruciato (che sia rimasto un pandoro in forno?).

Nel dubbio, pienamente d’accordo con Selvaggia Lucarelli (anche se fa meno fashion, che vi devo dire…).