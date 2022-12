Fedez, durante la conferenza stampa di X Factor, svela se andrà al Festival per supportare Chiara Ferragni, la moglie che co-condurrà Sanremo 2023 al fianco di Amadeus nel corso della serata di apertura e la finalissima in onda su Rai1.

Sanremo? Ci andrò perché c’è mia moglie che presenta. Ho maturato una grande esperienza televisiva, non mi mette ansia condurre o fare il giudice. Sanremo, invece, per me è un’ansia continua. Anche a X Factor, le persone ti guardano per giudicarti, non è un disvalore ma un’attitudine diversa.