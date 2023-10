Per Chiara Ferragni, oggi è stata un’altra giornata trascorsa al fianco del marito Fedez, da quasi una settimana in ospedale al Fatebenefratelli di Milano. Il malore accusato dal rapper giovedì scorso, lo ha portato a giungere in ospedale per via di una emorragia causata da due ulcere intestinali.

Chiara Ferragni in ospedale da Fedez col figlio Leone: come sta il rapper

E’ l’agenzia Ansa a immortalare il momento in cui Chiara Ferragni arriva e poi lascia l’ospedale, questa volta insieme al figlio Leone, il primogenito avuto dal marito Fedez, il quale è arrivato anche lui al Fatebenefratelli per un saluto al papà.

Oltre a Chiara Ferragni, in ospedale sono giunti anche i genitori del rapper e proprio l’agenzia Ansa ha immortalato la loro entrata e l’uscita dal nosocomio. QUI il video completo.

Ma intanto, come sta Fedez? Nuovi ulteriori aggiornamenti sono giunti da Adnkronos Salute, che in merito scrive:

A quanto apprende l’Adnkronos Salute, l’artista ha trascorso oggi un’altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un’endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni.

Tuttavia, per quanto riguarda le future dimissioni dell’artista, resta al momento il massimo riserbo.