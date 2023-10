Fedez ancora monitorato, Chiara Ferragni fuori dall’ospedale non risponde alle domande – VIDEO

Arrivano puntuali anche oggi i nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fedez, da alcuni giorni ricoverato al Fatebenefratelli di Milano dopo essere stato colto da una doppia emorragia causata da alcune ulcere intestinali. Come sta il rapper?

Fedez ancora monitorato, Chiara Ferragni in silenzio

Ad aggiornare sulle condizioni di salute di Fedez ci ha pensato l’agenzia di stampa Ansa, secondo la quale, stando a quanto si apprende, “sta cominciando a riprendersi”.

L’artisti è “costantemente monitorato con il controllo dell’emocromo”. Con lui in ospedale, anche oggi era presente la moglie Chiara Ferragni, la quale dopo aver appreso del malore del marito ha lasciato Parigi e la Fashion Week con il primo volo per Milano.

Chiara è giunta in ospedale in mattinata ed ha lasciato il reparto dove è ricoverato Fedez solo intorno alle 13.30. Ad attenderla, un furgone nero e la guardia del corpo. Intercettata da una giornalista dell’Ansa, però, non ha risposto alla domanda sulle condizioni del marito. QUI il video.