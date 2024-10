Chiara Ferragni, nuovo amore in vista? L’incontro segreto con il noto imprenditore e la famiglia

Si fanno sempre più insistenti le voci su una nuova amicizia speciale per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, reduce dalla separazione con Fedez, è stata recentemente avvistata in compagnia dell’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, erede della dinastia Pirelli. L’incontro, avvenuto ieri sera in un noto ristorante milanese, ha attirato l’attenzione del gossip.

Un incontro riservato a Milano: Chiara Ferragni e Tronchetti Provera insieme

Secondo quanto riportato da Dagospia, Chiara Ferragni avrebbe trascorso la serata al ristorante “La Braciola” di Milano in compagnia della famiglia e di Giovanni Tronchetti Provera, 41enne erede della famiglia Pirelli e single. Anche Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ha commentato l’evento, pubblicando su X un post in cui afferma che Ferragni e Tronchetti Provera sarebbero stati avvistati in atteggiamenti amichevoli:

ESCLUSIVA! Avvistati al ristorante ‘La Braciola’ a Milano, Chiara Ferragni e famiglia (sorelle e mamma), in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera.

L’incontro ha destato sospetti, anche considerando che a mezzanotte la madre di Chiara, Marina Di Guardo, ha festeggiato il compleanno, un’occasione che ha reso il tutto ancora più speciale.

Questa possibile amicizia tra Ferragni e Tronchetti Provera si inserisce in un quadro più ampio: già Dagospia aveva rivelato qualche tempo fa la chiusura della frequentazione di Ferragni con Silvio Campara, CEO di Golden Goose, che “pare non gradisse la vita troppo esposta sui social”. Ora, con Tronchetti Provera, Chiara sembrerebbe aver trovato un’intesa più riservata, ma non mancano le ipotesi su una frequentazione più seria.