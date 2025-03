Giglio e Yulia Bruschi: prima lite dopo il Grande Fratello? Arriva una segnalazione

La semifinale del Grande Fratello ha visto tre eliminazioni eccellenti: Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta. A pochi giorni dalla finale prevista per lunedì 31 marzo, i tre ex gieffini sono tornati alla loro vita di sempre. Per Giglio, questo ha significato anche ritrovare la sua fidanzata Yulia Bruschi, assente in studio durante l’ultima puntata.

Giglio e Yulia, scoppiata la prima lite?

Durante la diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato il motivo dell’assenza della modella con parole enigmatiche: “Manca la tua Yulia. Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete. Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da Yulia”.

La segnalazione choc: lite furiosa tra Giglio e Yulia Bruschi?

Dopo mesi di lontananza forzata, Giglio e Yulia Bruschi si sono finalmente ricongiunti. Tuttavia, a poche ore dal loro incontro, in rete è apparsa una segnalazione che ha già fatto discutere i fan della coppia. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, un messaggio anonimo sostiene che tra i due ci sia già stata una lite.

Stando a quanto riferito, la modella sarebbe stata sorpresa a urlare al telefono con il suo compagno. I motivi della presunta discussione restano al momento sconosciuti, ma il fatto che il litigio sia avvenuto così presto dopo il loro riavvicinamento ha acceso i riflettori sulla situazione.

Attualmente, né Giglio né Yulia Bruschi hanno commentato la segnalazione. Sui loro profili social tutto tace, alimentando ulteriormente le indiscrezioni.