Stefano De Martino torna al centro dei riflettori. Il conduttore di Affari Tuoi è stato paparazzato in un noto locale milanese in compagnia della fashion designer Gilda Ambrosio. I due, legati in passato da un flirt, hanno sempre dichiarato di essere rimasti “solo buoni amici”, ma l’incontro a colazione non è passato inosservato. Il magazine Chi ha immortalato la scena, evidenziando un particolare curioso: l’ex ballerino di Amici ha avuto una reazione inaspettata alla vista dei fotografi.

Secondo quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, De Martino non avrebbe preso bene l’attenzione dei paparazzi. Il conduttore avrebbe tentato di defilarsi con discrezione, lasciando la compagnia dopo un fugace saluto con la mano da dietro la vetrata del locale. Tutt’altra reazione per Gilda Ambrosio, che invece ha lasciato il locale con calma, sfoggiando occhiali scuri e un’elegante pelliccia. Questo atteggiamento ha fatto subito ipotizzare ai fan che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Il passato parla chiaro: nel 2018 tra De Martino e la Ambrosio c’è stato un flirt. Lo stesso conduttore aveva dichiarato all’epoca:

Parole che oggi, alla luce dei nuovi scatti, fanno inevitabilmente riflettere.

Ma non è tutto. Negli ultimi giorni, Stefano De Martino è stato avvistato anche con un’altra ex storica: Emma Marrone. I due, che si erano innamorati ai tempi di Amici, sembrano aver mantenuto un ottimo rapporto nonostante la burrascosa separazione. Lo stesso De Martino, ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, ha spiegato la sua visione sui rapporti post-relazione:

Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate, non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo punto, come succede spesso, ti separi… Non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele. Non ci voglio credere che la vita possa andare così. Se io e te abbiamo condiviso un pezzo di strada, per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato.