Yulia Bruschi torna con l’ex dopo il Grande Fratello? Simone lancia la bomba: attesa la reazione di Giglio

Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Yulia Bruschi ha vissuto un’intensa relazione con Giglio. Il pubblico ha seguito con passione la loro storia, ma l’idillio si è interrotto quando la Bruschi ha dovuto abbandonare il reality a causa di una vicenda giudiziaria. L’ex fidanzato, Simone Costa, l’aveva infatti accusata di aggressione fisica, portando alla sua uscita anticipata dal programma.

Yulia Bruschi si rivede con l’ex Simone fuori dal Grande Fratello?

Nonostante il caos mediatico, Yulia ha sempre dichiarato il suo amore per Giglio, promettendo di aspettarlo fuori dalla Casa. Tuttavia, nuove indiscrezioni potrebbero ribaltare completamente la situazione.

A riaccendere il gossip è stato proprio Simone Costa, che in un’intervista esclusiva rilasciata a NuovoTv ha fatto rivelazioni sconvolgenti sul rapporto con la sua ex. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni:

Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme. Lei non può tenere il piede in due scarpe.

Dichiarazioni che mettono in forte discussione la verità raccontata da Yulia, che fino a poco tempo fa assicurava di vedere Costa solo per questioni legali e alla presenza degli avvocati. La gieffina aveva negato qualsiasi riavvicinamento sentimentale, rassicurando anche Giglio in diretta televisiva.

I sospetti su un possibile riavvicinamento tra Yulia e Simone erano iniziati già settimane fa, quando una fonte anonima aveva segnalato ad Alfonso Signorini di aver visto i due insieme a Lucca. All’epoca, la Bruschi aveva minimizzato l’accaduto, sostenendo che gli incontri fossero esclusivamente legati alla gestione della causa legale.

Ma ora, oltre alla clamorosa confessione di Costa, si aggiungono nuove indiscrezioni rivelate dalla giornalista Grazia Sambruna:

Un uccellino mi ha sussurrato all’orecchio… Pare che, in questo periodo, lei non solo stia frequentando pizzerie con il suo ex fidanzato Simone, ma che addirittura trascorra la notte con lui! Eh sì, me l’hanno riferito, e non si tratta di un episodio isolato: è successo più volte.

Queste dichiarazioni gettano nuove ombre sulla fedeltà di Yulia nei confronti di Giglio.

La reazione di Giglio e il rischio di un’esplosione in diretta

Con Giglio ancora nella Casa del Grande Fratello, il pubblico si chiede come reagirà a queste scottanti rivelazioni. Il concorrente è attualmente in nomination contro Shaila Gatta, Mattia Fumagalli, Iago Garcia e Chiara Cainelli. Se dovesse superare il televoto e restare nel gioco, la produzione potrebbe decidere di informarlo della vicenda per ottenere una reazione in diretta, alimentando ancora di più il clamore su queste ultime indiscrezioni.