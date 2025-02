Sanremo 2025, il clamoroso retroscena: “Si sentivano strani rumori”

Il Festival di Sanremo 2025 non smette di far parlare di sé, ma questa volta il clamore non riguarda la musica o le classifiche. Un’indiscrezione esplosiva ha invaso i social nelle ultime ore: due artisti in gara sarebbero stati protagonisti di un momento di intimità nei camerini del Teatro Ariston. La voce si è diffusa rapidamente, accendendo la curiosità del pubblico e alimentando le curiosità.

Sanremo 2025, il gossip sui due artisti fa impazzire il web

L’episodio sarebbe avvenuto la sera del 12 febbraio, in concomitanza con la seconda serata della kermesse, condotta da Carlo Conti insieme a Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. “Si sentivano strani rumori”, ha dichiarato una fonte anonima, scatenando una valanga di speculazioni.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Novella 2000, il fatto sarebbe avvenuto in un’area riservata ai cantanti. “Ci sono registrazioni”, sostiene qualcuno sui social, anche se al momento non esistono prove concrete che confermino l’accaduto. Il mistero si infittisce, e l’attenzione si concentra ora sulla possibile identità dei protagonisti.

Un dettaglio interessante è che, proprio il 12 febbraio, non tutti i Big si sono esibiti, restringendo il campo dei sospettati. Tuttavia, senza conferme ufficiali, qualsiasi nome farebbe solo alimentare i rumors.

Gli artisti di Sanremo 2025 rompono il silenzio?

Nonostante il clamore mediatico, nessuno degli artisti in gara ha ancora commentato la vicenda. Il silenzio dei diretti interessati contribuisce ad alimentare i dubbi: si tratta solo di un pettegolezzo o c’è un fondo di verità?