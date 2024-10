Chiara Ferragni, dopo Fedez e Campara ha un altro uomo? Spunta Tronchietti Provera, il gossip bomba

Chiara Ferragni continua a occupare le prime pagine del gossip dopo la rottura con Fedez e i rumor sul presunto flirt con Silvio Campara, CEO di Golden Goose. Ora, secondo un retroscena pubblicato da Dagospia, l’influencer e imprenditrice digitale sarebbe legata a una nuova “affettuosa amicizia” con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e rampollo della storica famiglia Pirelli.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera, nuovo presunto flirt di Chiara Ferragni?

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, è un volto noto dell’alta società milanese e un importante esponente della dinastia Pirelli. Il rampollo, che ha concluso il suo matrimonio con Nicole circa un anno fa, è padre di tre figli e al momento risulta ufficialmente single. L’interesse mediatico attorno a questa presunta nuova frequentazione con Chiara Ferragni ha sollevato numerose domande sul suo passato amoroso e sulle sue future scelte di vita, spingendo i riflettori anche su di lui.

Secondo Dagospia, Chiara avrebbe iniziato questa nuova amicizia con Giovanni Tronchetti Provera dopo la fine della frequentazione con Silvio Campara. La storia con il CEO di Golden Goose non avrebbe avuto seguito poiché, secondo le indiscrezioni, l’imprenditore non avrebbe gradito l’esposizione mediatica e la “vita Instagrammata” della Ferragni. Dagospia ha infatti scritto: “Dimenticato Fedez, mollato Silvio Campara, la pandorata Chiara Ferragni non si è persa d’animo e negli ultimi tempi ha acceso una affettuosa amicizia con Giovanni Tronchetti Provera”.

I rumors su questa “affettuosa amicizia” con Giovanni Tronchetti Provera non fanno che alimentare il dibattito, mentre la vita sentimentale dell’imprenditrice digitale continua a essere oggetto di curiosità.