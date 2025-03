Stefano De Martino ed Emma Marrone: ritorno di fiamma?

Stefano De Martino ed Emma Marrone: cosa c’è di vero sul presunto ritorno di fiamma?

Legati da un sentimento nato oltre 15 anni fa tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, il conduttore Stefano De Martino e la cantante Emma Marrone sarebbero tornati a frequentarsi. Lo scoop, lanciato dal settimanale Oggi, ha mandato in fibrillazione i fan della storica coppia, che non hanno mai smesso di sperare in un riavvicinamento.

Secondo quanto riportato da Oggi, ci sarebbero più segnali che lasciano intendere che tra i due ex sia riesplosa la scintilla. L’8 febbraio, Emma Marrone era tra il pubblico dello spettacolo teatrale di De Martino, Meglio stasera – Quasi one man show. Dopo la performance, i due sarebbero stati avvistati a cena insieme, un primo dettaglio che ha fatto drizzare le antenne agli appassionati di gossip.

Ma non è tutto. Il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato che la cantante parteciperà all’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto proprio da De Martino, in onda l’8 aprile. Durante la registrazione, un momento in particolare ha scatenato il delirio social: il conduttore avrebbe intonato Annarè, puntando lo sguardo dritto verso Emma. “Annarè, ma comm’aggi fatto a sta luntane a te”, parole che hanno fatto sognare i fan di una possibile reunion.

Dopo lo spettacolo, i due sarebbero stati avvistati di nuovo insieme a cena con tutto il cast del programma, in un clima di grande sintonia. Ma c’è di più: Emma avrebbe risposto con un gesto altrettanto significativo, esibendosi in Tu sì ‘na cosa grande di Domenico Modugno, lo stesso brano con cui nel 2010 aveva sfidato Stefano ad Amici.

Nonostante gli anni trascorsi e le relazioni che hanno segnato il loro cammino – tra cui il matrimonio di De Martino con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il figlio Santiago – il legame tra i due artisti sembra più vivo che mai. Se sia amicizia o qualcosa di più, solo il tempo lo dirà. Nel frattempo, i fan non possono fare a meno di sognare.