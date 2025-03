“Chiara Ferragni in videochiamata con Fedez”: la segnalazione social, cosa si sarebbero detti

Una recente videochiamata tra Chiara Ferragni e Fedez in un noto locale parigino ha scatenato nuove indiscrezioni

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, ufficializzata circa un anno fa, continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante i tentativi di entrambi di proseguire con le proprie vite, le tensioni e i gossip non sembrano placarsi. L’ultimo episodio che ha riacceso l’interesse pubblico riguarda una recente (presunta) videochiamata tra i due, avvenuta in un noto locale di Parigi.

Chiara Ferragni in videochiamata con Fedez a Parigi

Secondo quanto riportato dal portale Very Inutil People, Chiara Ferragni sarebbe stata vista al BeefBar di Parigi impegnata in una presunta videochiamata di oltre 30 minuti con l’ex marito Fedez. I toni della conversazione sembravano essere piuttosto accesi, con riferimenti agli avvenimenti dell’ultimo mese.

Una fonte ha riferito: “Ferragni al BeefBar di Parigi ieri. Ha fatto 30 minuti buoni di videochiamata con Fedez. Toni molto seccati in cui faceva riferimento a quanto successo nell’ultimo mese”.

Le tensioni recenti tra Chiara Ferragni e Fedez

La relazione tra Chiara e Fedez è stata caratterizzata da alti e bassi sin dalla loro separazione. Recentemente, Fabrizio Corona ha pubblicato una conversazione telefonica in cui Fedez si riferiva a qualcuno con termini offensivi, definendola “pu**ana”. Episodio smentito dall’entourage del rapper, che ha precisato non si riferisse a Chiara Ferragni.

Dopo la separazione, entrambi hanno intrapreso nuove relazioni. Chiara Ferragni sembra aver trovato la felicità accanto a Giovanni Tronchetti Provera, mantenendo la loro relazione lontana dai riflettori, anche per volere della famiglia di lui. Fedez, d’altra parte, è stato spesso paparazzato in compagnia di diverse donne, tra cui Taylor Mega. Questi avvistamenti hanno alimentato ulteriormente i gossip sul loro conto.

Nonostante le vicende personali, Chiara Ferragni ha cercato di focalizzarsi sulla sua carriera imprenditoriale. Dopo lo scandalo del “Pandoro Gate”, la sua attività sembra essere in ripresa. L’imprenditrice digitale ha più volte espresso il desiderio di essere al centro dell’attenzione per i suoi successi professionali piuttosto che per le vicende personali, sottolineando l’importanza di proteggere i suoi figli dai gossip che potrebbero compromettere la loro serenità.

Sia Chiara che Fedez hanno manifestato la volontà di tutelare la privacy dei loro figli, Leone e Vittoria. Nonostante le loro vite pubbliche, entrambi cercano di mantenere un equilibrio tra la visibilità mediatica e la protezione della sfera privata familiare. Nonostante gli incessanti gossip.