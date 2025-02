Francesco Muglia, chi è il marito di Annalisa: figli e gossip sul futuro della cantante

Annalisa nel 2023, ha celebrato il suo matrimonio con Francesco Muglia, vicepresidente del marketing globale di Costa Crociere. La coppia ha tenuto due cerimonie: la prima ad Assisi, in chiesa, e la seconda sulla spiaggia di Tellaro, dimostrando il loro impegno reciproco. Ma che lavoro fa il marito della cantante?

Francesco Muglia è il marito di Annalisa: figli e gossip sul futuro

Francesco Muglia, il marito della cantante Annalisa Scarrone, è un manager di alto livello. Originario di Padova e attualmente residente a Genova, ricopre la posizione di vicepresidente del marketing globale presso Costa Crociere.

Muglia ha studiato all’Università di Padova e successivamente ha frequentato la Stockholm University, ottenendo un master in marketing e comunicazione a Publitalia ’80.

Nonostante i rumors su una possibile gravidanza, Annalisa ha smentito la notizia e attualmente non ha figli.

A Sanremo Annalisa è anche stata al centro di un gossip proprio per questo motivo.

I suoi fan sanno che a lei piacerebbe diventare mamma e allora, quando hanno notato che, per arrivare sul palco, non è scesa dalla famosa scala dell’Ariston, ma è salita dall’entrata laterale, si sono subito chiesti se fosse in attesa di un bambino e, per questo, non volesse rischiare una caduta.

Ma la cantante assicura di non essere stata minimamente turbata, né da questa ipotesi, né da chi pensa che una donna che non fa le scale sia automaticamente incinta:

Non funziona così, forse all’ottavo mese. A gennaio dell’anno scorso sono caduta dalle scale e quello mi ha lasciata un po’ segnata, emotivamente, ma anche sulla fronte, con una bella cicatrice. All’Ariston mi tremavano le ginocchia e mi veniva un po’ di panico, quindi ho preferito così.