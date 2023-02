Chiara Ferragni svela perché non divide casa con Fedez e se Leone e Vittoria sono con loro a Sanremo

Chiara Ferragni, nel corso della conferenza stampa di Sanremo 2023, ha parlato di Fedez raccontando per quale motivo vivono questa esperienza in due case separate. L’imprenditrice digitale ha anche svelato se Leone e Vittoria sono con loro oppure no.

Chiara Ferragni ha raccontato che, avendo uno staff composto da 8 persone ciascuno, hanno preferito prendere due appartamenti differenti. Nonostante questo, lei e Fedez si sono già visti e continueranno a vedersi per tutto il Festival:

Ci vedremo ma abbiamo due team diversi composti ognuno da 8 persone per cui abbiamo deciso di stare in due case diverse!

Federico ha preferito stare un po’ lontano dalla moglie anche per non trasmettergli la sua ansia.

Chiara Ferragni ha anche parlato dei figli Leone e Vittoria svelando che si trovano a Milano insieme ai nonni.

Durante la conferenza stampa, l’imprenditrice digitale ha commentato anche la loro eccessiva sovraesposizione, precisando:

Penso che ogni genitori pensa di fare il meglio per i propri figli e saranno solo loro a giudicarci.

A chi le chiede dei testi sessisti scritti in passato da Fedez, la Ferragni dice: “Potete chiederlo a lui, è qui. Deve rispondere lui. Non sono qui a rappresentare lui o la coppia”.