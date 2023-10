Chiara Capitta è una dei quattro figli di Lorella Cuccarini e Silvio Capitta, noto come Silvio Testi, noto produttore discografico e televisivo. Chiara ha un gemello, Giorgio e sono i “piccoli” di casa, essendo nati il primo maggio 2000. Prima di loro la coppia di artisti ha avuto Sara, la primogenita, appassionata di moda ma specializzata nel settore immobiliare e Giovanni, classe 1996 e laureato in Inghilterra.

Lorella Cuccarini sul coming out della figlia Chiara Capitta

Chiara Capitta, giocatrice di calcio dell’AS Roma Femminile, ha fatto parlare di sé, di recente, per il suo coming out. Sui social la ragazza ha ammesso di poter amare sia un uomo ma anche una donna, spiazzando soprattutto per via delle posizioni alquanto conservatrici della madre. Ecco cosa aveva detto:

Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza.

Ospite di Verissimo, Lorella Cuccarini è tornata sul coming out della figlia Chiara Capitta e in merito, la prof di Amici 23 ha commentato:

Ha semplicemente detto di essere una ragazza aperta, libera di potersi innamorare sia di un ragazzo sia di una ragazza. Ho apprezzato questa sincerità. I nostri ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui sono liberi di essere quello che vogliono. Quello che speriamo per i nostri figli è semplicemente che siano felici. Mi auguro solo che siano felici.

E questo dovrebbe essere, esattamente, il messaggio da riservare ad ogni genitore.