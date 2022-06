Ieri sera Chiara Biasi era in prima fila per applaudire Fedez e J-Ax che hanno organizzato Love Mi, il concerto in Duomo che ha visto la partecipazione di numerosi volti della musica per sostenere la Fondazione TOG.

Love Mi, ecco perché Chiara Biasi era “sotto shock”

Una buffa espressione di Chiara Biasi, letteralmente sotto shock, è diventata virale mentre chiacchierava con Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara: cosa le avrà mai detto per provocare quella reazione?

Dopo ore di tweet, a svelare l’arcano ci ha pensato la diretta interessata:

Comunque vi svelo l’arcano ragazzi: Valentina mi stava dicendo che c’erano 25mila persone lì!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

Il commento di Fedez

“Grazie al supporto dei medici, la voglia di spaccare il cul* e l’amore della mia famiglia ieri sera è avvenuto qualcosa di magico“. Così Fedez, sui social, ha commentato il giorno dopo la serata milanese: