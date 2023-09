Annalisa Minetti è sposata con Michele Panzarino, noto fisioterapista e ricercatore scientifico dell’Università telematica San Raffaele di Roma. Proprio l’amore per lo sport ha contribuito a farli incontrare qualche anno fa, dal momento che la coppia si è conosciuta durante la preparazione sportiva della cantante ed atleta con la Nazionale di Paraciclismo per i mondiali.

Michele Panzarino, marito Annalisa Minetti ed i due figli

Nella vita di Annalisa Minetti, Michele Panzarino arriva dopo il precedente matrimonio della cantante con il calciatore Gennaro Esposito dal quale nel 2008 ha avuto il primo figlio, Fabio. Dopo la fine della sua relazione, avvenuta dopo 11 anni insieme, Annalisa non si è arresa ed ha ritrovato l’amore con l’attuale nuovo marito Michele Panzarino.

La coppia però, prima di poter vivere nuovamente la gioia di essere genitori, ha dovuto affrontare ben tre dolorosi aborti. Nonostante tutte le difficoltà, nel 2018 è arrivata la loro grande gioia, Elèna Francesca.

Oggi Annalisa Minetti cresce felicemente i suoi due amati figli con il marito Michele, il cui matrimonio si è celebrato nel 2016 a Torgiano, un borgo in provincia di Perugia, in un grandissimo castello. Le nozze da favola sono state trasmesse in diretta a Domenica Live.

“Ho messo a tacere gli sciocchi, chi pensa che la maternità sia solo un diritto dei normodotati – ha raccontato Annalisa Minetti in un’intervista a Gente –. Mettere al mondo i figli per me è stato un atto d’amore”.