Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato con cui fa coppia fissa già da qualche mese. Lui si chiama Matteo Napoletano e, viste le ultime foto, pare essersi inserito appieno all’interno della famiglia grazie ad una condivisione di mamma Marina Di Guardo che ha scaturito anche il primo selfie ufficiale di coppia.

Valentina Ferragni “presenta” il nuovo fidanzato alla famiglia

La mamma delle sorelle Ferragni ha postato alcuni giorni fa la foto di una bella tavolata sul Lario in cui compare in pole position il fidanzato di Valentina. I due sono stati beccati per la prima volta durante una vacanza in Messico, ma si sono sempre tenuti alla larga dai flash.

“La famiglia è tutto” ha scritto Marina Di Guardo pubblicando gli scatti di una bella giornata nella villa da sogno di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como.

Subito dopo la riunione di famiglia Valentina Ferragni è partita con Matteo Napoletano per San Candido dove si è goduta l’aria fresca di montagna in compagnia di alcuni amici.

Con Valentina e Matteo c’era anche Pablo il cane dell’influencer, un Bulldog francese che condivide con il suo ex fidanzato Luca Vezil (solo pochi giorni fa è morta invece la cagnolina di Chiara Ferrgni, Matilda).

I primi avvistamenti

A marzo Valentina Ferragni è partita per una vacanza a Tulum, in Messico, in compagnia del nuovo amore Matteo Napoletano. I due sono stati beccati in discoteca a scambiarsi effusioni e il video ha fatto il giro del web.

Poi la coppia è stata molto attenta a non farsi paparazzare. Negli ultimi tempi hanno abbassato un po’ la guardia e sono stati avvistati a Forte dei Marmi e Portofino.

Chi è Matteo Napoletano?

Il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni si chiama Matteo Napoletano, ha nove anni meno dell’influencer ed è pure meno social! Nato a Castelfranco Veneto, sembra che attualmente viva in America e che frequenti l’università in California.

Dopo la foto di famiglia, proprio Valentina ha pubblicato il primo scatto insieme sul suo profilo e Chiara Ferragni ha commentato la nuova coppia:

Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti così, sorellina!

