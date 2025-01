Chi è il Dottore di Affari Tuoi? Stefano De Martino svela il suo volto

L’icona invisibile di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, il Dottore di Affari Tuoi, ha finalmente un nome e un volto: Pasquale Romano. Autore televisivo di successo, Romano è stato ieri protagonista di un’apparizione inedita che ha sorpreso il pubblico.

Pasquale Romano, il vero volto del Dottore di Affari Tuoi

Collegatosi accanto a Stefano De Martino con Caterina Balivo durante il programma La Volta Buona, Romano ha svelato parte del suo ruolo enigmatico con una frase che ha fatto discutere: “Se qualche volta mi metto la mano sul cuore prima di fare offerte? Adesso è meglio che torno a provare”.

Non il Dottore in diretta su Rai1 ✈️ #AffariTuoi pic.twitter.com/ULk2zW3j6y — trashtvstellare (@tvstellare) January 6, 2025

Chi è Pasquale Romano?

Romano, dietro le quinte da anni, è l’artefice di momenti memorabili della TV italiana. Non solo Affari Tuoi, ma anche trasmissioni di grande successo come Stranamore, I Raccomandati, e l’edizione 2020 del Festival di Sanremo portano la sua firma. Il suo talento si estende ben oltre il semplice ruolo di autore, trasformandolo in una figura chiave per il successo dei programmi cui partecipa.

La figura del Dottore ha sempre suscitato curiosità. Dietro le sue offerte studiate al millimetro e la tensione creata durante il gioco si cela un uomo che conosce i segreti della televisione. “Non è solo questione di numeri”, raccontano i colleghi di Romano, “ma di empatia e strategia”.

Rimane il dubbio se questa rivelazione sia un’operazione mediatica per mantenere alta l’attenzione su Affari Tuoi. Quel che è certo è che il pubblico ha apprezzato l’inedita trasparenza del programma, arricchita dalla presenza di Romano, una mente brillante dietro il successo di Ra1.