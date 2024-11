Chi è Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: flirt con la ballerina di Ballando con le Stelle?

Davide Bonolis, nato il 7 giugno 2004 a Roma, è il figlio del celebre conduttore Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli. Nonostante le origini nel mondo dello spettacolo, Davide ha scelto una carriera nello sport, giocando a calcio per il Siena, squadra di Serie D. Tuttavia, dietro la sua determinazione si celano sfide personali e voci di gossip che continuano a far parlare di lui.

Da bambino, Davide ha vissuto un momento difficile a causa della mononucleosi che lo ha costretto a interrompere gli allenamenti. Questo periodo ha portato a problemi psicologici che si sono manifestati con un rapporto complicato con il cibo. “Ero ingrassato molto e avevo paura di essere giudicato per il mio aspetto fisico”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Grazie al supporto del nonno, Davide ha ritrovato la forza per rimettersi in forma, ma la lotta non è stata facile. Dopo aver raggiunto i 104 chili, è passato al problema opposto, nutrendosi in modo insufficiente. “Due anni fa mi alimentavo con mezza mela al giorno”, ha dichiarato. Oggi, grazie a un’alimentazione bilanciata, ha superato queste difficoltà.

Gossip su Davide Bonolis: flirt o equivoco?

Recentemente, Davide è stato avvistato negli studi di Ballando con le stelle, dove sua madre Sonia Bruganelli partecipa come concorrente. Una foto che lo ritrae in ascensore con Sophia Berto, maestra di ballo, ha alimentato le voci di un presunto flirt. Tuttavia, Davide è ufficialmente fidanzato con Martina Fabbri, lasciando incerto se ci sia davvero maretta tra i due.