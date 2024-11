Sophia Berto e Davide Bonolis: la verità sullo scatto che ha scatenato il gossip, parla la ballerina di Ballando con le Stelle

La ballerina Sophia Berto, volto noto di Ballando con le Stelle, è al centro del gossip per un presunto flirt con Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Intervistata da Caterina Balivo nel programma La Volta Buona, Sophia ha commentato lo scatto che ha acceso la curiosità del pubblico.

Davide Bonolis e Sophia Berto: lo scatto che ha acceso il gossip

Durante l’intervista, Caterina Balivo ha mostrato una foto che ritrae Sophia Berto e Davide Bonolis in ascensore, pubblicata originariamente tra le storie Instagram della ballerina. Sophia, visibilmente imbarazzata, ha spiegato: “Non ho un grande seguito, pensavo che nessuno avrebbe visto quella foto”.

Tuttavia, lo scatto è rapidamente diventato virale dopo essere stato condiviso su X da un utente: “Non so come sia finita lì, gli ho scritto per chiedere spiegazioni”.

Rossella Erra, opinionista di Ballando con le Stelle, ha raccontato di aver rimproverato Sophia per la pubblicazione della foto. “Le ho chiesto: ‘Ma cosa hai messo su Instagram?!’” ha dichiarato durante il programma. Ha anche insinuato che potrebbe esserci qualcosa di più tra la ballerina e Davide Bonolis: “Diciamo che c’è una ballerina e forse un parente di… Vedremo cosa succederà”.

Posso lanciare uno SCOOP per il popolo della notte? La ballerina di Tommaso Marini, Sophia, esce con il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/BncBa4vxK3 — GigiGx (@GigiGx) November 9, 2024

Interrogata sull’opinione di Sonia Bruganelli, madre di Davide, Sophia ha preferito glissare: “Chiedete a lei cosa ne pensa”. La vicenda resta avvolta nel mistero, ma il pubblico non nasconde la curiosità di scoprire se si tratti di un flirt o di semplice amicizia.