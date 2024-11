Le tensioni tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, esplose durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, continuano a far discutere. Dopo la diretta, Selvaggia ha affrontato l’argomento a Domenica In con Mara Venier, mentre Sonia ha affidato il suo punto di vista a un’intervista sul Corriere della Sera.

Secondo Sonia, la rivalità con Selvaggia avrebbe radici personali. “In passato Selvaggia aveva presentato un suo libro nella mia rubrica sui social I libri di Sonia e credo ci fossimo piaciute per la nostra caratteristica di essere molto divisive”, ha dichiarato l’imprenditrice. Tuttavia, i rapporti sarebbero cambiati quando la Bruganelli, anni fa, dichiarò di voler fare la giurata a Ballando con le Stelle, al posto di Selvaggia: “Credo che i nostri contrasti siano strascichi di quel momento”.

Sonia ha anche spiegato il contesto della battuta sulla newsletter a pagamento di Selvaggia, che ha acceso gli animi durante la puntata:

Non è vero che mi preparo le battute a casa, io non so mai dove vanno a parare le cose. Se me le preparassi, mi uscirebbero meglio.