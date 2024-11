Paolo Bonolis sempre più vicino alla Rai: “Trattative mai interrotte”, clamoroso retroscena su Stefano De Martino

Da giorni si rincorrono voci sul futuro televisivo di Paolo Bonolis, che potrebbe essere a una svolta decisiva. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi e dal portale Bubinoblog.it, il conduttore sarebbe in trattative avanzate con Viale Mazzini per un possibile ritorno in Rai. E non sarebbe un semplice passaggio: Bonolis potrebbe riportare sul piccolo schermo il suo storico programma Il Senso della Vita.

Paolo Bonolis verso Rai3: le trattative in corso

Secondo quanto svelato dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, i contatti tra Bonolis e la Rai non si sarebbero mai interrotti:

Le trattative tra Paolo e Viale Mazzini non si sono mai interrotte e sarebbero a una svolta decisiva.

La possibilità di un ritorno si farebbe sempre più concreta con l’autunno 2025 come orizzonte temporale. Il Senso della Vita, storico show che ha appassionato milioni di spettatori, potrebbe trovare nuova linfa su Rai3, offrendo una cornice ideale per il suo ritorno.

Stefano De Martino: il “sostenitore” di Bonolis in Rai

Tra i maggiori sostenitori di Bonolis in Rai spunta un nome di spicco: Stefano De Martino. Secondo Dandolo, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe un ruolo importante nel supportare l’approdo del collega sulle reti pubbliche:

Paolo può contare sul sostegno di un fan d’eccezione che in questo momento in Rai ha molto potere… Il suo nome è Stefano De Martino.

Paolo Bonolis, intanto, sarà ospite nella giuria della finale di Tale e Quale Show, in onda questa sera. Per i più informati, questa sarebbe una mossa strategica per avvicinarlo ulteriormente alla Rai. Dandolo afferma:

Solo il primo passo per il rientro del presentatore sulle reti del Servizio Pubblico.

I prossimi mesi si preannunciano decisivi per il futuro del conduttore, sempre più vicino alla Rai.