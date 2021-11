Bianca Gascoigne è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle. Modella e figlia dell’ex calciatore Paul – naufrago dell’ultima Isola dei Famosi -, noto fuoriclasse inglese, Bianca ha alle spalle una lunga carriera televisiva. E’ la primogenita di Paul Gascoigne insieme al fratello Mason è stata adottata dall’ex calciatore della Lazio in seguito al matrimonio con Sheryl Failes, ormai sua ex moglie e madre dei due ragazzi avuti dal suo precedente matrimonio.

Bianca Gascoigne e la malattia svelata a Ballando con le Stelle

Bianca Gascoigne si è piazzata al primo posto nella classifica della quinta puntata di Ballando con le Stelle nella puntata di ieri 13 novembre, esibendosi in coppia con Simone Di Pasquale. Ad accompagnare la sua performance è stata però una clip molto intensa in cui la giovane concorrente ha svelato la sua malattia.

La figlia di Paul Gascoigne ha infatti svelato di non sentirsi bella come invece appare in modo evidente a tutti ed ha confessato di soffrire di un disturbo conosciuto come disformismo corporeo:

È tutto nella mia testa, mi vedo brutta e non mi piaccio.

Nel filmato trasmesso prima della sua esibizione, a rassicurarla ci ha pensato il suo ballerino professionista, Simone Di Pasquale. Bianca, nonostante i complimenti sul suo fisico, si è raccontata asserendo:

È un disturbo che non mi fa vedere il mio fisico come lo vedono gli altri. Io vedo una versione di me stessa più grassa. Vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo. Sto bene con me stessa, come mi relaziono con gli altri, quella che sono ma non sarò mai contenta del mio corpo, di quello che vedo. Anche se dovessi vedere molto magra, troverei comunque qualcosa di diverso che non mi piace. Mi piacerebbe che le cose cambiassero, ma non credo che succederà.

Il ballerino ha insistito smentendo le sue paure e asserendo:

Tu vedi una cosa che non c’è. Non sei grassa, ma dove sei grassa? Guarda la vita, guarda i fianchi, queste sono le ossa. Non vedi quello che vediamo noi. Noi vediamo che sei una bellissima ragazza. Per te sei brutta? Ma dove? Tutti quando dicono che sei bella, simpatica e sexy. Capito?