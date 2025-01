Spuntano le “chat misteriose” tra Lorenzo e il guru della moda, Urtis: “Ora ti credo”

Jenny Urtis, noto chirurgo dei VIP, torna a far parlare di sé con dichiarazioni esplosive. Come riporta Biccy.it, Urtis ha raccontato di aver visionato le chat “misteriose” che coinvolgerebbero il guru della moda. “Se adesso che ho visto tutto ti credo? Sì, ti credo”, ha dichiarato Urtis, lasciando intendere che dietro i rumor che coinvolgerebbe Lorenzo Spolverato ci sia più verità di quanto immaginato.

Urtis vede le chat tra Lorenzo e il guru della moda

Tuttavia, le dinamiche che legherebbero il guru Saro Mattia Taranto e Lorenzo Spolverato rimangono oscure: perché queste chat non sono state menzionate durante il confronto in diretta al Grande Fratello? Andiamo per gradi.

La vicenda si è infittita quando il guru della moda, all’anagrafe Saro Mattia Taranto si è palesato, entrando nella casa del Grande Fratello per un faccia a faccia con Lorenzo Spolverato. Durante l’incontro, Spolverato ha negato ogni tipo di coinvolgimento sentimentale, respingendo i rumor. Tuttavia, il pubblico si è chiesto: perché il guru non ha menzionato le chat che, secondo Urtis, confermerebbero la sua versione dei fatti?

Le dichiarazioni di Urtis non si limitano alla vicenda delle “chat”. Il chirurgo ha toccato corde più personali, ricordando il difficile rapporto con i genitori del suo ex, che non l’avevano accettata per essere una donna trans. “Forse è per questo che la scena al Grande Fratello mi ha turbata”, ha confessato nell’intervista a Mow, riferendosi a un commento della madre di Shaila, che aveva insinuato la presunta omosessualità di Lorenzo.

Proprio Urtis, dopo il confronto tra Saro e Lorenzo aveva commentato sui social: “Che figuraccia questo guru!”. Tuttavia ha poi avuto modo di conoscerlo meglio e fare pace con lui: