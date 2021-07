Cecilia Rodriguez intervistata tra le pagine di Chi Magazine insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha risposto ad una domanda su Giulia Salemi, svelando se ha avuto (o meno) un chiarimento con lei dopo le polemiche mediatiche.

Cecilia Rodriguez parla di Giulia Salemi e svela se c’è stato un chiarimento

Sono dell’idea che la verità vada detta, già viviamo in un mondo mediocre, almeno diciamo quello che pensiamo. lo non sono furba e alla fine finisco fregata perché nella mia sincerità non vengo capita. Con Giulia Salemi ho spiegato alcune cose che non mi erano piaciute e le sue fan si sono scatenate. L’ho chiamata e le ho detto che mi dispiaceva, non c’era altro da chiarire.

Le fan di Giulia si sono “scatenate” (come afferma Cecilia) per un motivo preciso.

Ed infatti, proprio la Rodriguez intervistata da Tommaso Zorzi in occasione de Il Punto Z, non ci era di certo andata leggera tirando in ballo anche persone (Andrea Iannone) che l’hanno pubblicamente smentita:

Giulia Salemi si è fidanzata con Francesco Monte e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex. Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto ‘insomma…’, ho fatto due più due.

Cecilia, in ultimo, ha svelato di essersi chiarita pure con Vera Gemma: