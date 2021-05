Cecilia Rodriguez ospite di Zorzi nel suo programma web è stata un fiume in piena contro Giulia Salemi, tirando fuori cose di almeno 3/4 anni fa nel tentativo di spiegare che tra di loro non ci sarebbe mai stata una amicizia.

Ed invece di affermare: “Siamo colleghe mai state amiche”, Cecilia Rodriguez in stile Stefano Bettarini (al GF Vip numero 1) ha preferito fare una sorta di “lista”:

Giulia Salemi si è fidanzata con Francesco Monte e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex.

Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto ‘insomma…’, ho fatto due più due.