Sono numerose le domande che nelle passate ore sono state poste a Cecilia Rodriguez dai suoi stessi follower sul conto del fidanzato Ignazio Moser e della sua esperienza all’Isola dei Famosi. La mancanza di Ignazio è tanta, come dichiarato anche in una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Chi.

Cecilia Rodriguez risponde alle domande dei follower

Cecilia Rodriguez ha replicato a chi le ha domandato cosa ne pensasse della prima settimana di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi in qualità di naufrago:

Devo dire che ha fatto un bell’ingresso, da campione. Si è subito dato da fare… dai lo vedo bene.

Cecilia non ha nascosto di essere molto orgogliosa del fidanzato e rispetto alla sua presenza in studio ha aggiunto:

So quanto sia importante il supporto in studio per lui. Tranquillo che quando potrò e loro della produzione vorranno, io sarò lì.

Di una cosa la sorella di Belen è certa, grazie all’Isola scopriremo davvero chi è Ignazio:

Vedrete per davvero di chi mi sono innamorata… Di un pazzo. Un bel pazzo.

Non nega che se le venisse data la possibilità di raggiungerlo in Honduras lo farebbe subito. Ma riuscirà, a suo dire, ad arrivare in finale?

E’ stato l’ultimo arrivato sull’Isola, gli altri naufraghi sono già da un po’, quindi il pubblico potrebbe essere più affezionato a loro per questo motivo. Ma penso che anche se è stato l’ultimo a entrare, ha tante possibilità per arrivare in finale, si si… vince chi sopravvive…

Infine, una domanda interessante extra Ignazio Moser: cosa ne pensa delle accuse di Gilles a Tommaso Zorzi? Ecco la replica dell’argentina (che proprio oggi è stata ospite del Punto Z):