Carolyn Smith replica a Simone Di Pasquale: “Non umilio i concorrenti di Ballando con le Stelle!”

Ospite della trasmissione 5 in condotta su Rai Radio2, Carolyn Smith ha affrontato apertamente la recente discussione con Simone Di Pasquale avvenuta durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Con il tono diretto che la contraddistingue, Smith ha chiarito la sua posizione, ribadendo il rispetto con cui svolge il suo ruolo di giudice: “Io non umilio i concorrenti, so fare il mio lavoro”.

Carolyn Smith e la polemica con Di Pasquale: “Io non critico per umiliare”

Carolyn Smith si è detta “molto sorpresa” dal comportamento di Di Pasquale, aggiungendo: “È venuta fuori questa cosa, ma io non avevo nemmeno parlato”. Ha anche specificato che le accuse di umiliazione non rispecchiano il suo modo di operare, dato che il suo approccio come giurata non prevede critiche personali: “Ognuno può dire la sua, ma io non metto mai i concorrenti in imbarazzo, non è nel mio stile”.

Durante la puntata del 26 ottobre, Carolyn Smith ha espresso il suo sostegno a Nina Zilli, che aveva manifestato l’intenzione di lasciare il programma per problemi fisici: “Mi auguro che vada avanti. Non sappiamo se continuerà, ma è brava”. Il suo approccio positivo verso i concorrenti emerge anche nelle parole di apprezzamento per Sonia Bruganelli, la cui performance sembra soddisfarla: “Sta ascoltando l’insegnante, sono felice di questo”.

Il dolore per le fake news e la malattia

Durante l’intervista, Carolyn Smith ha affrontato anche il tema delle fake news sulla sua vita privata, una questione che le sta particolarmente a cuore: “È una settimana che lotto con notizie false, l’ultima è che sto divorziando perché mio marito mi tradisce. Non è vero, siamo una coppia molto affiatata”. Ha spiegato anche che le voci infondate sulla sua salute la disturbano profondamente, soprattutto perché “le persone che tengono a me si preoccupano”.