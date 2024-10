Simone Di Pasquale svela cosa è successo con Carolyn Smith: il retroscena nel backstage di Ballando con le Stelle

Dopo il battibecco avvenuto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale ha fatto chiarezza sulla sua posizione nei confronti della giurata Carolyn Smith. La controversia è nata durante la valutazione del quickstep di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, esibizione che aveva ottenuto una standing ovation dal pubblico, ma che era stata subito ridimensionata dalla giuria.

Simone Di Pasquale contro i giudizi della giuria e Carolyn Smith

Nel corso della puntata, Di Pasquale aveva cercato di bilanciare i giudizi, evidenziando i meriti della performance e paragonandola a quella di altre coppie che, a suo dire, avevano ricevuto valutazioni più generose. In particolare, aveva lanciato una frecciatina alla giuria, suggerendo che esistesse una sorta di timore nei confronti di altre coppie, atteggiamento che invece veniva meno con Paolantoni e Kuzmina.

La presidente di giuria, Carolyn Smith, aveva risposto prontamente, chiedendo a Di Pasquale di essere più preciso e indicare i nomi dei giudici a cui si riferiva. In risposta, l’ex ballerino ha invitato la giurata a “fare il suo lavoro”, un’espressione che è stata percepita come irrispettosa e ha acceso un acceso dibattito tra il pubblico e i media.

MA SIMONE DI PASQUALE CONTRO CAROLYN AIUTO #ballandoconlestelle pic.twitter.com/svEQdeyAW7 — trashtvstellare (@tvstellare) October 26, 2024

Successivamente, nel backstage, ai microfoni de La Volta Buona, Simone Di Pasquale ha chiarito il significato delle sue parole: “Stiamo giocando, facciamo tutti lo stesso gioco. Le volevo dire di fare il suo lavoro nel senso di riequilibrare una giuria un po’ con il voto tecnico. Non dobbiamo dimenticare che questo è un gioco divertentissimo, quindi nel momento in cui poi si spengono i riflettori, la vita gira in un altro modo”.

Da parte sua, Carolyn Smith ha ribadito di essere sempre professionale e di avere un rapporto neutrale con Di Pasquale, lasciando intendere che l’incidente fosse ormai chiuso e che la competizione possa continuare senza ulteriori malintesi.