Nina Zilli in lacrime annuncia il ritiro da Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli spiazza con una proposta

Nina Zilli, commossa, ha annunciato il ritiro da Ballando con le stelle durante la puntata del 26 ottobre, lasciando giudici e pubblico sotto shock. “Non so come dirlo senza che mi faccia male, ci dobbiamo ritirare perché non posso ballare”, ha dichiarato la cantante, spiegando che le sue condizioni fisiche non le consentono di proseguire nel programma.

Nina Zilli verso il ritiro a Ballando con le Stelle? Interviene Selvaggia Lucarelli

La performance della serata di Nina Zilli, limitata a pochi passi di danza accompagnati dal brano Someone Like You, aveva già lasciato intravedere le difficoltà. Anche il suo insegnante ha confermato la necessità di un ritiro per evitare il peggioramento della situazione: “Non voglio aggravare la sua situazione”.

Di fronte alla decisione di Nina Zilli, Milly Carlucci e i giudici hanno provato a convincerla a non abbandonare la gara. È stata Selvaggia Lucarelli a lanciare una proposta che ha spiazzato tutti:

Se vuoi, ballo io con Pasquale La Rocca al posto tuo, e tu fai la giudice.

Un suggerimento ironico ma anche un segno di supporto per la cantante, che ha accolto il gesto con un sorriso amaro.

Anche Fabio Canino è intervenuto, invitando Nina a prendersi del tempo per riposare: “Fermati un attimo, riposati”. Tuttavia, la cantante ha sottolineato che per una completa guarigione sarebbero necessarie almeno due o tre settimane di riposo assoluto.

Alberto Matano ha suggerito di posticipare la decisione, elogiando l’esibizione emotiva della Zilli: “A noi è arrivata una grande emozione, hai messo a disposizione la tua arte con la tua musica”. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che, qualora Pasquale La Rocca lasciasse il programma, anche lei abbandonerebbe.

Nina Zilli che canta Adele dopo aver perso la voce in settimana e balla con 3 costole rotte e un edema al piede.

Eroica. Dateci Nina a #Sanremo2025#BallandoConLeStelle https://t.co/fjh9QX6Hgl — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 26, 2024