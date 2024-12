Cosa ne pensa Carolyn Smith, presidente storica della giuria di Ballando con le Stelle, del podio dell’ultima edizione? Intervenuta in collegamento alla trasmissione Uno Mattina, la coreografa ha espresso il suo parere e non si è detta del tutto d’accordo con il risultato finale.

Anche per Carolyn Smith, era scontato che vincessero Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Tuttavia, qualche dubbio lo ha espresso sul secondo e terzo posto della classifica. Ecco cosa ha dichiarato alla trasmissione di Rai1:

Non era la mia classifica. Sono contentissima per Federica Pellegrini. Per me Bianca Guaccero era al primo posto ma al secondo, tassativamente, Federica Nargi.