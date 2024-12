La finale di Ballando con le Stelle 2024 ha consacrato Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincitori, ma il secondo posto della campionessa olimpica Federica Pellegrini, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, è stato ugualmente memorabile. Con il 61% delle preferenze, la coppia Guaccero-Pernice ha dominato la serata, seguita da Pellegrini e La Rocca, e al terzo posto Federica Nargi con Luca Favilla.

Il giorno dopo la finale, Federica Pellegrini si è aperta con i suoi fan rispondendo a numerose domande sui social. Durante il viaggio in treno verso casa, la nuotatrice ha raccontato le sue emozioni, non nascondendo qualche delusione.

Interrogata su quanto dichiarato dai giurati, in particolare Fabio Canino, che ha affermato: “Per me la Nargi doveva essere seconda, l’ho detto, ciao”, Pellegrini ha ammesso di esserci rimasta male:

Secondo me ognuno fa il proprio mestiere e quindi ok. Però il fatto di ribadirlo una seconda volta, onestamente, mi ha un po’ fatto rimanere male.

Per Federica, il televoto resta il vero giudice dello show:

Ballando con le Stelle ha sempre funzionato così: c’è il televoto, che è il giudice supremo, e quindi su quella cosa lì bisogna alzare le mani. Riconosco che Federica (Nargi, ndr) poteva anche essere più forte di me. Però in questo percorso ho visto tante persone salvarsi che erano peggiori di altre, ma al televoto passavano.

La campionessa si è detta soddisfatta del suo percorso, ribadendo di aver meritato il secondo posto:

Non me la sento proprio di colpevolizzarmi. Da quello che so, il programma è sempre stato così: il televoto decide molto. Mi ha sorpreso più che altro che abbiano ribadito una seconda volta che Federica avrebbe dovuto essere la seconda classificata.