Carlotta Adacher, ex volto di Temptation Island, è stata vittima di un gravissimo incidente stradale che l’ha costretta – forzatamente – ad allontanarsi dai social fino all’intervento della sorella per spiegare cosa stava accadendo.

Dopo essere stata sottoposta ad una operazione, Carlotta Adacher è finalmente tornata sui social condividendo una serie di fotografie molto forti con il viso deturpato dall’incidente stradale.

La ex tentatrice di Temptation Island ha anche svelato cosa è accaduto condividendo un messaggio di speranza e ottimismo nonostante la paura:

Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 Aprile ore 18.30. La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli. 13 Maggio 2023 SONO QUI.

Mi conoscete, sto tornando con le mie foto (magari un po’ acciaccate) le mie storie, le mie smorfie (alternative) e i miei discorsi accompagnati sicuramente da qualche pronuncia un po’ strana (si spera momentanea). Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi. GRAZIE.