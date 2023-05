Uomini e Donne chiude in anticipo in vista della pausa estiva: come mai? A svelare l’indiscrezione è stato il portale TvBlog.it che ha parlato del futuro del dating show condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Mentre il talent show Amici 22 si avvia verso le sue battute finali, pare che anche Uomini e Donne stia seguendo in largo anticipo lo stesso destino.

Uomini e Donne chiude in anticipo: ecco quando

A quanto pare, infatti, la prossima dovrebbe essere l’ultima settimana di messa in onda stagionale per Uomini e Donne, prima della consueta pausa estiva. Una conclusione in anticipo di ben due settimane rispetto al solito per il programma condotto da Maria De Filippi e che da anni fa incetta di ascolti.

Ma cosa andrà in onda al suo posto? Secondo il noto portale televisivo non è da escludere che al suo posto possa essere proposta una versione allungata della telenovela Terra Amara.

La prossima settimana, dunque, andranno a chiudersi due programmi di Maria, Uomini e Donne e Amici, almeno per questa gloriosa stagione. A questo punto la squadra di Fascino potrà dedicarsi in modo completo all’atteso ritorno di Temptation Island, in onda il mese prossimo, nel prime time di Canale 5 e con la conduzione di Filippo Bisciglia.