Carlo Conti “la vuole tutte le serate”: la pazza idea per Sanremo ’26

Carlo Conti la vuole al suo fianco per tutte le serate di Sanremo: ecco chi potrebbe essere la star internazionale

Mancano poco più di tre mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026, ma le indiscrezioni sui protagonisti della prossima edizione iniziano già a circolare con insistenza. L’attenzione è tutta rivolta a Carlo Conti, che dopo aver ripreso le redini della kermesse, starebbe valutando chi lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il conduttore avrebbe in mente un nome d’eccezione. Il magazine scrive: “Ha rafforzato negli anni il suo legame con il Festival di Sanremo come concorrente e superospite. C’è chi ipotizza il suo arrivo all’Ariston con un ruolo diverso. La ‘pazza idea’ di Carlo Conti è sul tavolo: farsi affiancare dalla star internazionale per tutte e cinque le serate”.

Laura Pausini co-conduttrice del Festival?

Il nome in questione sarebbe quello di Laura Pausini, amatissima artista italiana di fama mondiale. Sempre secondo Chi, Carlo Conti starebbe pensando a una collaborazione che vada “oltre la semplice toccata e fuga”, ipotizzando per lei un ruolo stabile per l’intera durata del Festival.

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale né da parte della Rai né dalla stessa cantante, nata a Faenza il 16 maggio 1974. Tuttavia, considerando che il suo tour mondiale prenderà il via subito dopo la kermesse, l’idea non appare così lontana dalla realtà. In passato erano circolati anche altri nomi, come Giorgia o Samira Lui, ma nessuna delle due ha confermato la propria partecipazione.

Il tour mondiale di Laura Pausini

Da marzo 2026 Laura Pausini tornerà sul palco con l’undicesimo tour mondiale, a poco più di un anno di distanza dal suo ultimo successo live. Questa volta la partenza avverrà dalla Spagna, il 27 marzo a Pamplona, con tappe a Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, tra Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico.

Successivamente la cantante approderà negli Stati Uniti, con concerti a Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York. L’autunno sarà invece dedicato all’Italia e all’Europa, prima di tornare in Brasile a febbraio 2027 e chiudere l’anno con un grande spettacolo negli stadi italiani.

Le parole di Laura Pausini

“Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto – spiega Laura Pausini – il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica. Trovo che sia una benedizione poter fare un lavoro che ti restituisce così tanto, ecco perché mi metto nuovamente a servizio del pubblico. Per me più che un calendario è un appuntamento con ogni mio fan che verrà a cantare con me”.

In attesa di conferme ufficiali, la possibilità di vedere Laura Pausini al fianco di Carlo Conti durante tutte le serate del Festival di Sanremo 2026 resta una delle ipotesi più affascinanti di questa stagione televisiva.