MUSICA

Sanremo Giovani: allievi di Amici amatissimi selezionati, chi sono

Filippo 22/10/2025

A Sanremo Giovani ci saranno..

sanremo giovani

Sanremo Giovani 2025: Svelati i 34 Artisti Convocati per le Audizioni! In Gara Ex Amici e X Factor

L’attesa è finita: la RAI ha pubblicato la lista ufficiale dei 34 artisti convocati per le audizioni di Sanremo Giovani 2025. Si tratta di talenti emergenti provenienti da tutta Italia – e anche dall’estero – pronti a sfidarsi per un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Attenzione! Questi non sono ancora i concorrenti ufficiali del Festival, ma i candidati selezionati per le audizioni dal vivo, che si terranno nei prossimi mesi.

Tanti volti noti da Amici e X Factor tra i convocati.

Tra i nomi che spiccano nella lista ci sono diversi artisti già visti in programmi televisivi di successo. Torna in gioco cmqmartina, conosciuta per il suo percorso a X Factor, con il brano “Radio Erotika”. Con lei anche Mimì, vincitrice di X Factor 2025, e i Disco Club Paradiso, pronti a portare il loro sound retrò con “Mademoiselle”.

Dal mondo di Amici arrivano invece artisti come Antonia, Petit, Senza Cri, Deddè e Nicolò Filippucci, protagonisti delle ultime edizioni del talent show di Canale 5.

Diversità geografica e musicale: dal rap all’elettronica

I generi rappresentati spaziano dal pop all’indie, passando per il rap, l’elettronica e la canzone d’autore. Il Lazio è la regione più rappresentata, ma non mancano artisti da Emilia-Romagna, Campania, Lombardia, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia, Toscana e Piemonte. Presenti anche due artisti internazionali: Mimì dal Mali e Xhovana dall’Albania.

Sanremo Giovani 2025: l’elenco completo dei 34 artisti selezionati

Ecco tutti i nomi dei convocati, con i rispettivi brani e regioni di provenienza:

  1. Agèlo – Io distruggo (Emilia-Romagna)
  2. Alunno – Bonnie & Clyde (Umbria)
  3. AMSI – Pizza Americana (Liguria)
  4. Angelica Bove – Mattone (Lazio)
  5. Antonia – Luoghi Perduti (Campania)
  6. Axel – Laurearsi (Campania)
  7. Cainero – Nuntannamurà (Lazio)
  8. Caro Wow – Cupido (Lombardia)
  9. cmqmartina – Radio Erotika (Lombardia)
  10. Cola Siel – Azzurro (Toscana)
  11. Deddè – Ddoje Criature (Campania)
  12. Disco Club Paradiso – Mademoiselle (Emilia-Romagna)
  13. Eyeline – Finché dura (Liguria)
  14. Jeson – Inizialmente tu (Lazio)
  15. Joseph – Fenomenale (Campania)
  16. La Messa – Maria (Piemonte)
  17. Lea Gavino – Amico lontano (Lazio)
  18. Maddalena – Senti Menti (Lazio)
  19. Marco Millie – Lonely Boy (Lombardia)
  20. Mimì – Sottovoce (Estero – Mali)
  21. Nicolò Filippucci – Laguna (Umbria)
  22. Nimsay Ahavah – Campania (Campania)
  23. Occhi – Ullallà (Lombardia)
  24. Petit – Un bel casino (Lazio)
  25. Principe – Mon Amour (Emilia-Romagna)
  26. Renato D’Amico – Bacio Piccolino (Sicilia)
  27. Rondine – Maleparole (Lazio)
  28. Seltsam – Scusa mamma (Lazio)
  29. Senza Cri – Spiagge (Puglia)
  30. Soap – Buona Vita (Lazio)
  31. Tära – Mezzaluna (Lazio)
  32. Tenth Sky – Gimme 5 (Lazio)
  33. Welo – Emigrato (Puglia)
  34. Xhovana – Ego (Estero – Albania)

Prossimi step: le audizioni per accedere al Festival di Sanremo

Nei prossimi mesi, tutti i convocati si esibiranno dal vivo davanti alla commissione artistica, che selezionerà i pochi fortunati che potranno accedere al Festival di Sanremo 2025 nella categoria delle Nuove Proposte.

Chi di loro riuscirà a conquistare il pubblico italiano e diventare una nuova stella della musica?

 

Potrebbe interessarti anche