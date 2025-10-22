Sanremo Giovani: allievi di Amici amatissimi selezionati, chi sono

Sanremo Giovani 2025: Svelati i 34 Artisti Convocati per le Audizioni! In Gara Ex Amici e X Factor

L’attesa è finita: la RAI ha pubblicato la lista ufficiale dei 34 artisti convocati per le audizioni di Sanremo Giovani 2025. Si tratta di talenti emergenti provenienti da tutta Italia – e anche dall’estero – pronti a sfidarsi per un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Attenzione! Questi non sono ancora i concorrenti ufficiali del Festival, ma i candidati selezionati per le audizioni dal vivo, che si terranno nei prossimi mesi.

Tanti volti noti da Amici e X Factor tra i convocati.

Tra i nomi che spiccano nella lista ci sono diversi artisti già visti in programmi televisivi di successo. Torna in gioco cmqmartina, conosciuta per il suo percorso a X Factor, con il brano “Radio Erotika”. Con lei anche Mimì, vincitrice di X Factor 2025, e i Disco Club Paradiso, pronti a portare il loro sound retrò con “Mademoiselle”.

Dal mondo di Amici arrivano invece artisti come Antonia, Petit, Senza Cri, Deddè e Nicolò Filippucci, protagonisti delle ultime edizioni del talent show di Canale 5.

Diversità geografica e musicale: dal rap all’elettronica

I generi rappresentati spaziano dal pop all’indie, passando per il rap, l’elettronica e la canzone d’autore. Il Lazio è la regione più rappresentata, ma non mancano artisti da Emilia-Romagna, Campania, Lombardia, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia, Toscana e Piemonte. Presenti anche due artisti internazionali: Mimì dal Mali e Xhovana dall’Albania.

Sanremo Giovani 2025: l’elenco completo dei 34 artisti selezionati

Ecco tutti i nomi dei convocati, con i rispettivi brani e regioni di provenienza:

Agèlo – Io distruggo (Emilia-Romagna) Alunno – Bonnie & Clyde (Umbria) AMSI – Pizza Americana (Liguria) Angelica Bove – Mattone (Lazio) Antonia – Luoghi Perduti (Campania) Axel – Laurearsi (Campania) Cainero – Nuntannamurà (Lazio) Caro Wow – Cupido (Lombardia) cmqmartina – Radio Erotika (Lombardia) Cola Siel – Azzurro (Toscana) Deddè – Ddoje Criature (Campania) Disco Club Paradiso – Mademoiselle (Emilia-Romagna) Eyeline – Finché dura (Liguria) Jeson – Inizialmente tu (Lazio) Joseph – Fenomenale (Campania) La Messa – Maria (Piemonte) Lea Gavino – Amico lontano (Lazio) Maddalena – Senti Menti (Lazio) Marco Millie – Lonely Boy (Lombardia) Mimì – Sottovoce (Estero – Mali) Nicolò Filippucci – Laguna (Umbria) Nimsay Ahavah – Campania (Campania) Occhi – Ullallà (Lombardia) Petit – Un bel casino (Lazio) Principe – Mon Amour (Emilia-Romagna) Renato D’Amico – Bacio Piccolino (Sicilia) Rondine – Maleparole (Lazio) Seltsam – Scusa mamma (Lazio) Senza Cri – Spiagge (Puglia) Soap – Buona Vita (Lazio) Tära – Mezzaluna (Lazio) Tenth Sky – Gimme 5 (Lazio) Welo – Emigrato (Puglia) Xhovana – Ego (Estero – Albania)

Prossimi step: le audizioni per accedere al Festival di Sanremo

Nei prossimi mesi, tutti i convocati si esibiranno dal vivo davanti alla commissione artistica, che selezionerà i pochi fortunati che potranno accedere al Festival di Sanremo 2025 nella categoria delle Nuove Proposte.

Chi di loro riuscirà a conquistare il pubblico italiano e diventare una nuova stella della musica?