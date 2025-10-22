MUSICA
Sanremo Giovani: allievi di Amici amatissimi selezionati, chi sono
Filippo 22/10/2025
A Sanremo Giovani ci saranno..
Sanremo Giovani 2025: Svelati i 34 Artisti Convocati per le Audizioni! In Gara Ex Amici e X Factor
L’attesa è finita: la RAI ha pubblicato la lista ufficiale dei 34 artisti convocati per le audizioni di Sanremo Giovani 2025. Si tratta di talenti emergenti provenienti da tutta Italia – e anche dall’estero – pronti a sfidarsi per un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo.
Attenzione! Questi non sono ancora i concorrenti ufficiali del Festival, ma i candidati selezionati per le audizioni dal vivo, che si terranno nei prossimi mesi.
Tanti volti noti da Amici e X Factor tra i convocati.
Tra i nomi che spiccano nella lista ci sono diversi artisti già visti in programmi televisivi di successo. Torna in gioco cmqmartina, conosciuta per il suo percorso a X Factor, con il brano “Radio Erotika”. Con lei anche Mimì, vincitrice di X Factor 2025, e i Disco Club Paradiso, pronti a portare il loro sound retrò con “Mademoiselle”.
Dal mondo di Amici arrivano invece artisti come Antonia, Petit, Senza Cri, Deddè e Nicolò Filippucci, protagonisti delle ultime edizioni del talent show di Canale 5.
Diversità geografica e musicale: dal rap all’elettronica
I generi rappresentati spaziano dal pop all’indie, passando per il rap, l’elettronica e la canzone d’autore. Il Lazio è la regione più rappresentata, ma non mancano artisti da Emilia-Romagna, Campania, Lombardia, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia, Toscana e Piemonte. Presenti anche due artisti internazionali: Mimì dal Mali e Xhovana dall’Albania.
Sanremo Giovani 2025: l’elenco completo dei 34 artisti selezionati
Ecco tutti i nomi dei convocati, con i rispettivi brani e regioni di provenienza:
- Agèlo – Io distruggo (Emilia-Romagna)
- Alunno – Bonnie & Clyde (Umbria)
- AMSI – Pizza Americana (Liguria)
- Angelica Bove – Mattone (Lazio)
- Antonia – Luoghi Perduti (Campania)
- Axel – Laurearsi (Campania)
- Cainero – Nuntannamurà (Lazio)
- Caro Wow – Cupido (Lombardia)
- cmqmartina – Radio Erotika (Lombardia)
- Cola Siel – Azzurro (Toscana)
- Deddè – Ddoje Criature (Campania)
- Disco Club Paradiso – Mademoiselle (Emilia-Romagna)
- Eyeline – Finché dura (Liguria)
- Jeson – Inizialmente tu (Lazio)
- Joseph – Fenomenale (Campania)
- La Messa – Maria (Piemonte)
- Lea Gavino – Amico lontano (Lazio)
- Maddalena – Senti Menti (Lazio)
- Marco Millie – Lonely Boy (Lombardia)
- Mimì – Sottovoce (Estero – Mali)
- Nicolò Filippucci – Laguna (Umbria)
- Nimsay Ahavah – Campania (Campania)
- Occhi – Ullallà (Lombardia)
- Petit – Un bel casino (Lazio)
- Principe – Mon Amour (Emilia-Romagna)
- Renato D’Amico – Bacio Piccolino (Sicilia)
- Rondine – Maleparole (Lazio)
- Seltsam – Scusa mamma (Lazio)
- Senza Cri – Spiagge (Puglia)
- Soap – Buona Vita (Lazio)
- Tära – Mezzaluna (Lazio)
- Tenth Sky – Gimme 5 (Lazio)
- Welo – Emigrato (Puglia)
- Xhovana – Ego (Estero – Albania)
Prossimi step: le audizioni per accedere al Festival di Sanremo
Nei prossimi mesi, tutti i convocati si esibiranno dal vivo davanti alla commissione artistica, che selezionerà i pochi fortunati che potranno accedere al Festival di Sanremo 2025 nella categoria delle Nuove Proposte.
Chi di loro riuscirà a conquistare il pubblico italiano e diventare una nuova stella della musica?