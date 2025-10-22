Ricordate Jacopo Ottonello di Amici 19? La sua nuova vita

Jacopo Ottonello, ex cantante di Amici 19, oggi operatore ecologico: “C’è chi ama il palco e chi ama la musica”

Non sempre partecipare a un talent garantisce una carriera immediata nel mondo dello spettacolo. Spesso i ragazzi che passano da programmi come X Factor o Amici tornano alla loro vita quotidiana, pur continuando a coltivare la loro passione per la musica. È questo il caso di Jacopo Ottonello, ex concorrente della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, oggi tornato alla ribalta grazie ai social.

Negli ultimi giorni, alcuni video pubblicati da Jacopo su TikTok sono diventati virali. L’ex cantante della scuola di Amici ha condiviso diverse clip in cui interpreta brani celebri come Cinque Giorni di Michele Zarrillo, Questa Domenica di Olly e Piccola Anima di Ermal Meta. I suoi video hanno ottenuto tra le 200.000 e le 500.000 visualizzazioni in pochissimi giorni. In uno di questi, Jacopo ha scritto: “Nel 2025 c’è di tutto sui social, ma uno spazzino che canta?! C’è chi ama il palco e chi ama la musica, tanto da trovare il palco ovunque. Un nuovo capitolo sta iniziando. Sì sono proprio io, il ragazzo di Amici 19”.

Molti utenti lo hanno riconosciuto e gli hanno lasciato messaggi di supporto. Tra i commenti più significativi: “Grandissimo lavoratore, si sveglia alle 4 del mattino per andare a raccogliere i rifiuti”, “Bello vedere che fai un lavoro dignitoso e non molli il sogno, sei un esempio”, oppure “Ricordo che anche Maria si è commossa per la tua eliminazione, continua a lavorare, ma non mollare mai e credi in te stesso”.

Oggi Jacopo lavora come operatore ecologico, ma non ha mai smesso di cantare. Anzi, lascia intendere che presto potrebbe arrivare nuova musica, forse un singolo. Nel frattempo, i social sono diventati per lui una vetrina importante per continuare a condividere la sua arte e rimanere in contatto con chi lo segue.

Jacopo Ottonello dopo Amici: “Mi ha cambiato tanto”

Pochi mesi dopo l’eliminazione da Amici, avvenuta il 20 marzo, Jacopo ha raccontato quanto il programma gli abbia lasciato a livello umano e artistico. In un’intervista rilasciata a SuperguidaTV, ha espresso la sua gratitudine per il percorso fatto nella scuola, in particolare grazie alla guida della sua insegnante Anna Pettinelli.

“Amici mi ha cambiato, mi ha cambiato tanto perché vedo le cose in una maniera diversa. Mi ha dato tantissimo soprattutto la prof.ssa Anna Pettinelli perché mi ha insegnato ad impegnarmi: perché io anche a scuola, non è che avessi poi tutta questa voglia di studiare. Ho avuto la “sfortuna” ma anche la fortuna, che nella scuola ci fossero anche queste lezioni qua, per altro bellissime e mi hanno catturato fin da subito perché comunque l’argomento era la musica. Quindi nonostante non avessi voglia di tornare ad applicarmi sui libri, l’argomento era per me attrattivo e interessante. Merito anche della prof. Pettinelli che mi ha fatto appassionare alla sua materia, mi ha dato un sacco di informazioni che io ho sfruttato al meglio. Ad esempio, anche durante la pausa natalizia, durante le cene, la vigilia Natale o Capodanno, io mi sentivo bene perché sapevo qualcosa in più, ero più acculturato di quando sono entrato e di questo sarò eternamente grato e ringrazierò per sempre Anna, per quello che ha fatto nei miei confronti. Mi sento molto diverso da quando sono entrato”.

Il nuovo percorso di Jacopo Ottonello

Jacopo Ottonello non ha mai smesso di credere nella musica. Anche se oggi la sua vita è cambiata e il lavoro da operatore ecologico lo impegna ogni giorno, non ha mai messo da parte il sogno di vivere di ciò che ama. I social, in questo momento, rappresentano per lui un modo diretto per esprimersi, farsi ascoltare e ricominciare da capo. I numeri su TikTok parlano chiaro e potrebbero rappresentare l’inizio di una nuova fase artistica per lui.