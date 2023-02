Carla Bruni sale sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023 al fianco di Colapesce e DiMartino per interpretare insieme al duo siciliano “Azzurro”, celebre successo di Adriano Celentano.

La cantante e modella collabora da moltissimi anni con Versace e per questo motivo, anche stasera salirà sul palcoscenico di Sanremo 2023 vestita dalla celebre maison.

Nel suo video pubblicato su Instagram svela di aver digiunato per due settimane per poter entrare nell’abito scelto:

Ascoltando la canzone di Rosalia mi rendo conto che saranno ben 30 anni che ho il piacere di indossare la famosa ‘Combi Versace’… Anche questa sera, dove sono invitata a cantare da Colapesce e Di Martino al Festival di Sanremo sarà una ‘combi Versace’ a vestirmi dalla sua semplicità e dalla sua forza…(anche se ho digiunato per 2 settimane solo per entrarci dentro).

Grazie Donatella Versace per essermi vicina da 30 anni. Un grazie Colapesce, Di Martinoofficial e Sanremo per il vostro gentile invito. Grazie Paolo Conte e Adriano Celentano per questa meravigliosa canzone. Sono impaziente…