Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno divorziando: la coppia non vive più nella stessa casa, le ultime news

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno chiaramente percorrendo la strada del divorzio. TMZ ha appreso che stanno cercando di vendere la casa che hanno comprato dopo essersi sposati.

Molteplici fonti dicono a TMZ che J Lo e Ben stanno usando l’agente immobiliare Santiago Arana per vendere la casa che hanno comprato poco più di un anno fa fino ad oggi.

Prima di sposarsi i due attori avevano comprato l’enorme villa di Beverly Hills per poco più di 60 milioni di dollari. Sono stati a caccia della casa per quasi 2 anni, guardando più di 80 proprietà prima di stabilirsi nella villa.

Come riferisce il celebre sito, il loro matrimonio sarebbe in crisi. Ben si sarebbe già trasferito in affitto a Brentwood mentre Jennifer Lopez starebbe cercando una nuova casa.

TMZ riferisce che Arana ha mostrato la casa da circa 2 settimane, il che si allinea con i chiari segni di problemi tra Ben e Jennifer, ma finora non c’è stato nessun acquirente.

A quanto pare per accaparrarsi la villa di Ben Affleck e Jennifer Lopez bisognerebbe sborsare circa 65 milioni di dollari per la casa.