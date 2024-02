Silvia Toffanin ospita Jennifer Lopez nel secondo e ultimo appuntamento settimanale all’insegna del suo rotocalco Verissimo. Un vero e proprio colpaccio per Canale 5, al termine della “settimana santa” completamente dedicata a Sanremo 2024. Scopriamo tutti gli ospiti della puntata della domenica.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 11 febbraio 2024

In esclusiva per l’Italia, Jennifer Lopez, la superstar mondiale, ha rilasciato un’intervista imperdibile a Verissimo. Il suo nuovo attesissimo album, intitolato “This Is Me… Now”, sarà disponibile a partire dal 16 febbraio. Questo album è stato anticipato dal singolo “Can’t Get Enough”, che già sta facendo ballare il mondo.

Durante l’intervista, J.Lo parlerà di questo nuovo grande progetto, che arriva a più di vent’anni di distanza dall’album “This Is Me Then”. Condividerà dettagli sul suo percorso d’artista e parlerà più in generale della sua incredibile vita.

Inoltre, nel programma Verissimo, ci sarà un ritratto dedicato a un’icona del cinema, Ornella Muti, e saranno raccontate tutte le emozioni di Al Bano e della figlia Romina Carrisi, che di recente è diventata mamma.

Infine, un carico di talento e buon umore ci aspetta con i sei professori di Amici: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)