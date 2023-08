Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni fanno sul serio? A quanto pare la showgirl argentina sarebbe in vacanza a … con il nuovo fidanzato mentre Stefano De Martino si troverebbe a Milano con il figlio Santiago.

Belen in vacanza con Elio Lorenzoni? Stefano a Milano con Santiago

L’indiscrezione è arrivata a Deianira tramite una insider che le ha scritto maggiori dettagli: “Belen è ad Albarella con Elio. E’ andata a salutare (…) Si è portata Elio lì perché Santiago è a Milano con Stefano!”.

Nel frattempo, secondo gli spifferi di Nuovo, Maria De Filippi starebbe cercando di svolgere il ruolo da “paciere” nella coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino:

Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare.