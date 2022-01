Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno tornando insieme: il gossip

Belen Rodriguez e Stefano De Martino starebbero nuovamente insieme. Questo è ciò che ha svelato il paparazzo Andrea Franco Alajmo, ospite di Federica Panicucci durante Mattino 5 di oggi.

La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito.