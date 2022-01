Belen Rodriguez, tramite una storia di Instagram, ha confermato di essere single. Dopo poco più di un anno è finita la storia d’amore con Antonino Spinalbese dopo la nascita della figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez conferma: “Sono single”, è finita con Antonino Spinalbese

Belen ha chiesto al figlio di aiutarla in cucina sbattendo delle uova: “Ecco a voi il signor Santiago in cucina. Ora vediamo se regge la pressione della videocamera, bravissimo sei perfetto. Ti piacerebbe fare lo chef? Anche perché visto che mamma adesso è single almeno qualcuno cucina per lei”.

Dopo mesi di pettegolezzi, indiscrezioni e gossip, Belen ha confermato la sua attuale situazione sentimentale.

Tra le ultime news di cronaca rosa si è parlato pure di un possibile tradimento – mai confermato – da parte di Antonino (anche in merito a questo la Rodriguez ha ironizzato di recente tramite le storie di Instagram).

La Rodriguez in aeroporto con Stefano