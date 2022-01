Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la verità sulle foto in aeroporto: ritorno di fiamma? “Come tre anni fa”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovi vicini. I due ex coniugi nell’ultimo periodo si sarebbero nuovamente riavvicinati come confermato da alcune paparazzate che avrebbero prontamente fatto parlare di un nuovo ritorno di fiamma. Ma qual è la verità sulle recenti foto che immortalano Belen e Stefano in aeroporto?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tutto sull’ultima paparazzata

Era stato il portale Whoopsee nei giorni scorsi a pubblicare la paparazzata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino in aeroporto, dopo il conduttore si era recato a prendere l’ex moglie di ritorno dal viaggio in Uruguay da single.

Belen infatti, ad attenderla al suo ritorno non aveva trovato Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, bensì De Martino, suo ex marito e padre di Santiago. Ad aggiungere nuovi dettagli a quella paparazzata, ci ha pensato il settimanale Oggi che oltre a confermare gli ultimi scatti rilancia:

Belén Rodriguez, rientrata dalle sue vacanze di inizio anno, trascorse in Uruguay ha trovato a prenderla all’aeroporto di Malpensa l’ex marito Stefano De Martino. Lo provano le foto pubblicate da Oggi (in edicola). Il settimanale è a conoscenza anche del fatto che De Martino abbia accompagnato l’ex coniuge pure alla partenza.

E lo stesso settimanale si pone inevitabilmente una domanda e ricorda quanto accaduto tre anni fa. Una coincidenza da non trascurare: